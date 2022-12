Rodrigo De Paul é a maior dúvida da seleção argentina para o jogo com os Países Baixos, e é também motivo de descontentamento para o selecionador das pampas, Lionel Scaloni.

Na conferência de imprensa prévia à partida, o técnico de 44 anos não escondeu o desagrado por ser ter filtrado a informação de que o médio do Atlético de Madrid estava com problemas físicos.

«O treino de ontem [quarta-feira] foi à porta fechada, não sei como é que sabem que se passa algo com o Rodrigo, é muito estranho. E com isto já sabem o que quero dizer. Em princípio está bem, vamos ver no treino. Ontem treinámos à porta fechada, não sei de onde saem estas informações», começou por dizer, citado pelo Olé.

«Repito: o Rodrigo ontem participou em parte do treino, vamos ver no treino de hoje [quinta-feira] e qual é a decisão que tomo. (…) Não arrisco a dizer se vai estar disponível ou não, nunca se sabe. Os jogadores que não treinam é sempre por precaução, depois o que sai na imprensa é muito difícil de gerir», continuou.

Scaloni subiu depois o tom, ele que também elogiou Enzo Fernández, médio do Benfica: «Se me chateia? É que não sei se jogamos pela Argentina ou pelos Paíxes Baixos. O treino foi à porta fechada. Não entendo a necessidade de criar alarme. O adversário está atento a estas coisas.»

Di María também é dúvida

De resto, Scaloni também não garantiu a presença de Di María ante os neerlandes, ele que já havia falhado o duelo com a Austrália. «O Di María também não fez todo o treino [na quarta-feira]. (…) É um jogador importante, mas têm de jogar o que estão em melhor condição.»

A Argentina, refira-se, defronta os Países Baixos esta sexta-feira, a partir das 19h00, em jogo dos quartos de final do Mundial 2022.