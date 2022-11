Foi uma conexão que deu frutos no River Plate e hoje voltou a funcionar na vitória da Argentina sobre a Polónia.

Depois de Mac Allister ter inaugurado o marcador, o 2-0 ficou sentenciado com uma jogada «Made in River». O médio do Benfica Enzo Fernández fez a assistência para um golaço de Julián Álvarez. Um remate «à Messi» do avançado do Manchester City.