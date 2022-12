Nico Otamendi transmitiu em direto a festa da Argentina no balneário do Estádio Lusail, onde os jogadores da alviceleste deram largas à festa da conquista do título mundial. Uma festa acompanhada por cânticos com provocações ao Brasil e não só.

Um título festejado aos saltos no balneário e ao som dos cânticos que os jogadores levaram das bancadas para o balneário.

Através do telemóvel do central do Benfica, foi possível acompanhar a festa dos novos campeões do mundo, com várias referências aos vizinhos «brazucas», mas também a Mbappé.

Sergio Aguero, que também esteve em direto no balneário, pediu, a meio da festa, um minuto de silêncio para Coman, um dos franceses que falhou um penálti, dizendo que «está morto».

Veja como foi animada a festa dos argentinos: