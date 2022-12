Enzo Fernández Fernández não vi esquecer este domingo em que se sagrou campeão do Mundo com a Argentina no Qatar. Já no final do jogo, depois da festa no relvado, o jogador do Benfica publicou uma fotografia no balneário ao lado de Lionel Messi, «o melhor de todos os tempos».

O jovem médio aparece sorridente com o troféu do Mundial nas mãos e o prémio de melhor jovem jogador do Mundial aos pés.

Uma publicação que mereceu os aplausos, em forma de emoji, do português Rúben Dias.