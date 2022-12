Enzo Fernández foi um dos destaques da vitória da Argentina sobre a França, este domingo, na final do Mundial 2022, nos penáltis.

O médio do Benfica liderou praticamente todos os dados estatísticos. Foi o jogador com mais toques na bola (118), mais passes bem sucedidos (77) e mais duelos ganhos (11). A juntar a tudo isto, somou 10 tackles, ou seja desarmes em carrinho, mais do que qualquer outro futebolista em finais de Mundiais, desde 2006, quando Gennaro Gattuso completou 15 no França-Itália.

Importa ainda recordar que Enzo, de 21 anos, foi considerado o melhor jovem do torneio.

1 - Enzo Fernández led all players for touches (118), successful passes (77) and tackles (10) in the final. His 10 tackles were the most of any player in a World Cup final since Gennaro Gattuso in 2006 (15). Blessed. pic.twitter.com/lm03PdjnWM