O Irão recebeu e venceu o Bahrein por 3-0, em jogo da 9.ª jornada do grupo C da fase de apuramento asiática para o Mundial 2022.



Depois de um nulo no final da primeira parte, os iranianos desbloquearam o encontro com um golo de Sardar Azmoun, aos 54 minutos, a passe de Taremi. Volvidos sete minutos, o avançado do Zenit bisou e deixou o Irão com o jogo praticamente «no bolso».



O jogador do FC Porto fixou o resultado final aos 79 minutos. Com este triunfo, a seleção orientada por Skocic igualou o Bahrein de Hélio Sousa no segundo lugar: ambas têm 12 pontos.



Veja os melhores momentos do jogo: