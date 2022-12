Após a eliminação de Portugal nos quartos de final do Campeonato do Mundo, frente a Marrocos, a Federação relevou que dez jogadores tinham sido autorizados a juntar-se às respetivas famílias no Qatar, não viajando no avião que trouxe a comitiva de regresso a solo luso.

Os jogadores que representam equipas portuguesas apresentaram-se de imediato ao trabalho os respetivos clubes, uma vez que a Taça da Liga está a decorrer nesta altura.

Entre aqueles que atuam em clubes de outros países, alguns tiveram direito a um período de descanso.

Bernardo Silva, João Cancelo, William Carvalho e Rafael Leão, por exemplo, estão nesta altura no Dubai, bem próximo do Qatar, a recarregar energias para a segunda metade da temporada 2022/23.

William esteve na comitiva que regressou a Portugal, ao contrário dos restantes, mas voltou ao Médio Oriente para alguns dias de férias.