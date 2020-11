Depois de ter testado positivo à Covid-19 em outubro, Alex Telles teve outro teste positivo. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o lateral-esquerdo foi de imediato afastado do estágio.



O médico da seleção do Brasil, Rodrigo Lasmar, justificou o resultado do teste do defesa do Man. United já «saiu da fase de transmissão, mas pode apresentar testes positivos por algum tempo».



«O jogador já saiu da fase de transmissão, mas pode apresentar [teste] positivo por algum tempo. Antes de voltar a jogar, a Federação Inglesa faz uma bateria de avaliações para libertar o jogador, e ele cumpriu essas exigências para voltar a jogar. Isso dá-nos tranquilidade», disse, citado pelo site da CBF.



A comitiva do Brasil fará nova bateria de testes RT/PCR e, caso haja algum novo resultado positivo, essa pessoa será afastada.



Refira-se que para o lugar de Alex Telles, Tite convocou Guilherme Arana, do Atlético de Mineiro.