O pontapé de saída para o Campeonato do Mundo de 2022 de futebol está cada vez mais próximo.

A pouco mais de um mês para a partida inaugural, o responsável pela organização competição no Qatar, Nasser Al Khater, pede que respeitem a cultura do país do Médio Oriente, pois o mesmo vai respeitar os adeptos que vão estar presentes entre os meses de novembro e dezembro.

«Tudo o que pedimos é que as pessoas respeitem a nossa cultura. Desde que façam nada que prejudique as outras pessoas e se comportem de maneira que não seja prejudicial, todos serão bem-vindos e ninguém tem que se preocupar», disse Al Khater em entrevista à Sky Sports.

Confrontado com o álcool no país, o dirigente qatari revelou que vão existir zonas específicas para os adeptos que estejam a ingerir bebidas alcoólicas.

«Vão existir planos para as pessoas ficarem sóbrias se tiverem estado a beber em excesso. Vão haver sítios que asseguraram que elas se mantêm em segurança e que não afetam a segurança dos outros», referiu.

Outro dos assuntos muito abordados é se o país será seguro para as comunidades LGBTQ+. Al Khater garantiu que todos serão livres para expressar o afeto e bandeiras do arco-íris. Sobre a utilização das braçadeiras «One Love» pelos capitães das seleções, o dirigente remeteu essa responsabilidade para a FIFA.

Sobre as condições precárias dos trabalhadores no Qatar, Nasser Al Khater garantiu que o país tem agido correctamente.

«Muitas pessoas falaram sobre o bem-estar dos trabalhadores. Não são especialistas no setor não sabem o do que falam. Acho que eles sentem necessidade de falar no assunto. Mas eles precisam realmente ler e de se informar um pouco mais sobre o que está acontecer no Qatar», explicou.

O Campeonato do Mundo de 2022 arranca a 20 de novembro e termina a 18 de dezembro. Portugal está inserido no Grupo H, juntamente com Uruguai, Coreia do Sul e Gana.