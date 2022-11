Não serão muitos os jogadores que se podem gabar de estar num Mundial de futebol sem nunca terem sido titulares enquanto sénior.

Mas essa é a história de Garang Kuol. E mais: mesmo sem ter iniciado um jogo no Central Coast, o extremo de 18 anos australiano já assinou contrato com os ingleses do Newcastle e vai rumar à Premier League.

E sim, já é também internacional AA pela Austrália.

Conheça toda a história no perfil de Garang Kuol, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Austrália. um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.

