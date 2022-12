O selecionador francês, Didier Deschamps, lamentou a reação tardia dos gauleses aos dois primeiros golos dos argentinos, mas felicitou a seleção sul-americana, que se sagrou campeã do Mundo este domingo, no Qatar.

«Durante 60 e muitos minutos, não houve jogo. O adversário mostrou muita qualidade, agressividade, estivemos menos bem, por motivos diversos. Apesar de tudo, voltamos do nada revertendo uma situação muito comprometedora, isso é o que nos dá ainda mais pena. Temos uma bola de Mundial no último minuto... Ela não nos sorriu. Se depois de estar a perder por 2-0 perdêssemos por 3-0, não teríamos os mesmos arrependimentos, apenas teríamos dado os parabéns. Mas dou os parabéns a esta equipa argentina, que mostrou qualidade, agressividade, até astúcia», considerou, citado pelo L'Equipe.

O técnico que substituiu Olivier Giroud e Ousmane Dembelé ainda antes do intervalo, reconheceu que alguns jogadores estavam desgastados.

«Houve muitas emoções, mas é cruel no final. Estivemos perto... São vários os motivos que nos levaram a estar menos bem, com menos energia em vários jogadores importantes. Apesar de tudo, com a entrada de jogadores jovens, certamente com menos experiência mas com frescura e qualidade, fizemos o que era preciso para nos darmos ao direito de sonhar. Mas o sonho não se concretizou», realçou, sem querer atribuir culpas ao vírus que afetou o grupo nos últimos dias.

«Todo o grupo foi submetido a isso, não sei qual é o impacto físico ou psicológico. Mas, para os jogadores que começaram, não tive preocupações. Também pode ser a sequência de jogos. Não são desculpas, mas não tivemos o dinamismo que tivemos até agora», vincou.

Deschamps não garantiu que vá continuar como selecionador francês e remeteu a decisão para uma reunião com o presidente da federação gaulesa.

«Mesmo que o resultado fosse o contrário, eu não daria a resposta hoje. Estou muito triste pelos meus jogadores, pelo meu staff. Como sabem, terei um encontro marcado com o meu presidente no início do ano e depois se saberá», concluiu.