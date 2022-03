O jogador do Sporting, Pablo Sarabia, foi convocado por Luis Enrique para os jogos de preparação de Espanha contra Albânia e Islândia.



Na lista divulgada pelo selecionador espanhol nota para a ausência de David De Gea por opção. Para o lugar do guarda-redes do Manchester United foi selecionado David Raya (Brentford).



Espanha defronta a Albânia a 26 de março, em Barcelona, e três dias depois, joga contra a Islândia, na Corunha.



A lista de convocados:

Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Robert Sánchez;

Defesas: Marcos Alonso, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Dani Carvajal.

Médios: Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi e Carlos Soler.

Avançados: Dani Olmo, Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Raúl de Tomás, Yéremi Pino e Ferrán Torres;