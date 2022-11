Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 sobre o Uruguai. O técnico analisou o jogo, reconheceu que os 15 minutos finais da primeira parte não foram bons e respondeu ao hipotético cenário de defrontar o Brasil nos oitavos de final, nesta altura menos provável, dado que as duas seleções estão perto de garantir o primeiro lugar nos respetivos grupos, G e H:

[Portugal perto do primeiro lugar, se o alivia por poder fugir do Brasil nos oitavos:] «Sim, se ficarmos os dois em primeiro, não iremos jogar. Mas se tivéssemos de jogar, seria um jogo tremendo, duas grandes equipas. O meu desejo e o desejo do Brasil é que nos encontremos mais tarde e esperemos que sim e é isso que vamos fazer. Neste momento temos uma forte probabilidade de acabar em primeiro e vamos agarrar-nos a isso também, mas não só pela questão do Brasil, mas porque queremos ser primeiros.»

[Jogo:] «Jogo muito difícil. A equipa do Uruguai entrou a pressionar forte, mas depois conseguimos libertar e controlar a partida, com algumas situações boas, a equipa bem agrupada, a não permitir que o Uruguai fizesse o que faz muito bem, transição ataque-defesa, defesa-ataque, ataque rápido. A partir dos 30 minutos, ficou mais equilibrado. Perdemos o equilíbrio em termos organizacionais, começámos a circular a bola mais para os centrais e para o guarda-redes, o Uruguai encostou-nos e foi difícil atacar a área. Esses 15 minutos foram mais difíceis, mérito do Uruguai. Ao intervalo, disse aos jogadores que era preciso voltar ao registo normal. O Uruguai foi tentando tudo, os meus jogadores responderam com profissionalismo e união fantástica, acabámos por vencer e de forma justa.»

[O que é preciso melhorar:] «Essas questões eu guardo para os meus jogadores, para refletir com eles. Mas já referi aqui um aspeto: a equipa, com a capacidade que tem de circulação de bola, tem de envolver o adversário, empurrá-lo para trás. Aconteceu hoje nos últimos 15 minutos da primeira parte o contrário do jogo anterior. Começámos a trocar mais em posse e quando é assim, com adversários fortes, complicamos o jogo para nós. Nesse aspeto, temos de melhorar. Agora, há muita coisa que fizemos bem, como já no outro jogo. Vamos tentar ser ainda melhores.»

[Significado extra após a derrota com o Uruguai em 2018:] «Não, não tenho esse tipo de sentimentos. Foi um jogo de oitavos de final, diferente. Neste momento garantimos a passagem à segunda fase. Penso que nesse jogo podia ter caído para qualquer lado, caiu para o Uruguai. Hoje acho que fomos melhores e caiu para o nosso lado com mérito. Sentimento de satisfação, porque garantimos o apuramento para a fase seguinte.»

[Se o próximo jogo vai ser para rodar jogadores cansados:] «Muitas modificações não farei, seguramente. Agora, um ou outro jogador, se calhar vai precisar de recuperar melhor. Vamos ver o estado físico dos jogadores, como recuperam do esforço. Mas naturalmente entramos em todos os jogos para ganhar, não temos por princípio facilitar e além disso tenho confiança nos jogadores, sei que os que entrarem vão fazer bem.»

[Duas vitórias em dois jogos e apuramento garantido se é o cenário ideal:] «Era o que eu desejava e esperava que a equipa conseguisse. Disse em Lisboa que a equipa estava muito unida, espírito fortíssimo e esperava que a equipa desse a resposta que está a dar. Era o meu desejo. Agora, se ia acontecer, no futebol estas coisas não são matemática pura. Nós ainda não passámos no primeiro lugar, não está garantido, o Gana ainda tem uma palavra a dizer. Queremos chegar em primeiro e temos de encarar o jogo com a mesma seriedade, não faria muito sentido ser de outra forma, era perdermos a nossa identificação.»