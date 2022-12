Os futebolistas da seleção de França voltaram ao passado para recordar o primeiro clube em que jogaram, numa fotografia de grupo tirada na sexta-feira, em Doha, no Qatar, onde decorre o Mundial 2022.

O atual grupo de 24 jogadores que defende o título Mundial alcançado em 2018 teve, contudo, uma ausência, o médio Mattéo Guendouzi, o que colocou algumas interrogações.

A imprensa francesa dá conta que a ausência de Guendouzi, atual jogador do Marselha, deve-se ao facto de o seu primeiro clube, ainda nos tempos de formação, ter sido o Paris Saint-Germain, rival dos marselheses.

Entre o grupo, que já perdeu os lesionados Karim Benzema (antes do início do Mundial) e Lucas Hernández (após a primeira jornada), houve curiosidades, como o passado comum de Kylian Mbappé e William Saliba, que recuperaram a camisola do AS Bondy.

A França defronta a Polónia, nos oitavos de final do Mundial 2022, às 15 horas de domingo.