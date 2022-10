Raphael Varane não voltará a jogar pelo Manchester United até ao Mundial 2022, revelou Erik ten Hag.



«Estará, certamente, indisponível até ao Mundial», referiu o treinador neerlandês dos re devils, explicando que o defesa estará sem competir, pelo menos, até 20 de novembro



Apesar de saber que não vai poder contar com o central, Ten Hag admitiu que o francês pode recuperar a tempo de disputar o Campeonato do Mundo que se realiza no Qatar.

«Penso que sim, mas temos de ouvir o prognóstico (dos médicos), temos de ver como evolui e como decorre a sua recuperação», acrescentou o treinador do United.



Por sua vez, o selecionador gaulês, Didier Deschamps, não excluiu a convocatória de Varane.

«A única coisa que é certa é que não terei um jogador que não esteja apto para o início da competição. Depois, vou avaliar caso a caso», disse, assegurando que contará com todos os que estejam fisicamente aptos em 22 de novembro, na estreia com a Austrália.

Na última jornada da Liga inglesa, Varane saiu lesionado e em lágrimas do jogo diante do Chelsea (1-1), temendo-se que o francês poderia falhar o Mundial, mas, uma fonte próxima do jogador, disse à agência AFP que a lesão parece menos grave e que existe esperança numa presença no Qatar.