O Gana juntou-se esta terça-feira ao lote de seleções apuradas para o Mundial 2022, ao vencer na final do play-off a Nigéria.

Depois do 0-0 na primeira mão, a equipa ganesa, com Issahaku Fatawu, jovem jogador do Sporting, a titular, empatou a uma bola em Abuja e garantiu a qualificação devido à regra de golos marcados fora.

Logo aos dez minutos, Thomas Partey fez o 1-0 para a formação forasteira, mas Troost-Ekong, de penálti, restabeleceu o empate para os nigerianos – que contaram com Zaidu no banco – aos 22 minutos.

Até ao apito final, não mais o resultado voltou a alterar-se e são os ganeses que seguem para o Qatar.