O selecionador do Gana, Otto Addo, pediu desculpa pelas declarações proferidas após a derrota com Portugal, por 3-2, na primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.

«Primeiro de tudo, quero aproveitar este momento para me desculpar pelas declarações após o último jogo. Não quis ser deselegante e fui um pouco rude, mas estava muito transtornado e emotivo nesse dia, espero não ser multado por isso», disse Addo, este domingo, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Coreia do Sul.

Na altura, Addo afirmou que a grande penalidade concedida à seleção portuguesa deveu-se ao facto de «Cristiano Ronaldo ser uma estrela».

A seleção do Gana precisa de vencer a formação orientada pelo português Paulo Bento para sonhar com o apuramento para a próxima fase do Mundial, em caso de derrota, as «Estrelas Negras» ficarão impossibilitada desse objetivo.