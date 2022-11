Recentemente, Cristiano Ronaldo arrasou os donos do Manchester United, criticou o treinador Erik ten Hag e as condições de trabalho do clube inglês em vésperas de se juntar à seleção nacional que vai disputar o Mundial 2022.



Gilberto Silva, campeão do Mundo em 2002 pelo Brasil, defendeu o internacional português.



«Vejo, acima de tudo, o ser humano que tem problemas como eu, como todos e tem as suas dificuldades, mas é cobrado de uma maneira em que nenhum de nós é cobrado. Qualquer coisa que o Cristiano faz. Nem sempre a forma como ele fala é transmitida da forma correta. As pessoas criam uma dimensão fora do contexto. Tenho uma admiração muito grande por ele. Todos perguntam quem é o melhor se o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Ele é o Cristiano Ronaldo, atingiu resultados pela sua personalidade, com trabalho, dedicação e uma força mental enorme», referiu, em declarações aos jornalistas à margem do «Thinking Football Summit».



O antigo internacional brasileiro esteve a debater o tema «Saúde Mental em Atletas de Alto Rendimento» juntamente com Susana Torres, a Coach de Alta Performance com quem colabora.