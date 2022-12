Um jornalista norte-americano morreu afazer a cobertura do jogos entre os Países Baixos e a Argentina, nesta sexta-feira, no Qatar, relativo ao Mundial 2022.

Grant Wahl, de 48 anos, caiu inanimado na zona de imprensa, foi socorrido e transportado para o hospital Hamad General, informou um porta-voz da organização do torneio.

A própria federação dos EUA lamentou a morte do repórter.

A U.S. Soccer sublinhou a paixão de Grant pela modalidade, que serve de inspiração a todos.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ