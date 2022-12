Harry Kane igualou neste sábado Wayne Rooney como melhor marcador da seleção inglesa de futebol, ao marcar à França, no último encontro dos quartos de final do Mundial de 2022, em Al Khor, no Qatar.

O avançado do Tottenham, de 29 anos, marcou aos 54 minutos, de grande penalidade, o seu 53.º pela formação dos ‘três leões’, em 80 jogos, igualando o que o já retirado Rooney conseguiu entre 2003 e 2018, em 120 encontros. Harry Kane teve a oportunidade de isolar-se na frente, mas falhou novo castigo máximo, já nos minutos finais do encontro.

Na lista dos marcadores ingleses, o terceiro posto é do ‘mitico’ Bobby Charlton, autor de 49 golos, dois deles face a Portugal, nas meias-finais do Mundial de 1966, num triunfo da anfitriã Inglaterra por 2-1.