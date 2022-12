O guarda-redes francês Hugo Lloris reconheceu a importância de Lionel Messi na seleção da Argentina, mas vincou que os campeões do mundo não se podem focar apenas no capitão da albiceleste na final do Mundial 2022.

«O que está em jogo é demasiado importante para nos concentrarmos num só jogador. É uma final entre duas equipas históricas. É certo que quando se defronta este tipo de jogador é preciso ter atenção, mas não podemos esquecer o resto da equipa, uma jovem geração que também joga por Messi. Sabemos o que Messi representa na história do desporto, mas é França contra Argentina», afirmou o guardião na véspera do encontro decisivo no Qatar.

Lloris analisou ainda a forma de jogar dos argentinos. «É uma equipa muito bem organizada, muito forte defensivamente, agressiva no transporte da bola. Jogam muito bem nas transições ofensivas, nos erros do adversário. Na história da Argentina sempre houve grandes jogadores: tiveram Maradona, agora Messi. Haverá muita expectativa em relação a essa final do lado argentino, mas para nós franceses, jogar uma final, seja qual for o adversário, é também um grande acontecimento. Enfrentar a Argentina torna as coisas ainda mais bonitas, mas esperamos que este jogo fique para a história da equipa francesa.»

A França e a Argentina disputam no domingo, pelas 15h00, no Estádio de Lusail, a final do Mundial, num jogo que será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.