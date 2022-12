Karim Benzema não vai defrontar a Argentina na final do Mundial 2022. O avançado francês até já recuperou de lesão, mas o selecionador gaulês, Didier Deschamps, descartou a presença do atacante do Real Madrid no encontro decisivo da prova que decorre no Qatar.

«Se não responder, vão dizer que estou chateado. Tenho jogadores que já estiveram lesionados. O Karim é um deles. O último a lesionar-se foi o Lucas Hernández. Desde então, tenho 24 jogadores para gerir», começou por dizer na conferência de imprensa que serviu de antevisão ao jogo com os sul-americanos.

Na sexta-feira, o avançado publicou uma fotografia com a legenda «nem me importo» e, mais tarde, colocou nas redes sociais outra fotografia do momento em que recebeu a Bola de Ouro, junto Zinedine Zidane, que tem sido apontado como futuro sucessor de Deschamps nos le bleus e que, segundo a imprensa internacional, rejeitou o convite da Federação gaulesa para marcar presença no Qatar.

«O grupo é este. Não sou eu que trato dos convites a jogadores, antigos jogadores ou jogadores lesionados. Não sei quem vai estar lá. No início, tínhamos um grupo, e, desde então, perdemos três jogadores [Nkunku, Karim e Lucas Hernández]. Eles fizeram parte do início desta aventura, mas amanhã serão 24», realçou o técnico.

Benzema, refira-se, lesionou-se antes do primeiro jogo de França no Mundial. O avançado, que tem um passado conturbado na seleção, tem deixado várias mensagens nas redes sociais.

Argentina e França defrontam-se este domingo na final do Mundial 2022, pelas 15h00.