A Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) apresentou um protesto depois do jogo contra a França, das meias-finais do Mundial 2022, ganho pelos franceses por 2-0, com situações relacionadas com a arbitragem.

«A Real Federação Marroquina de Futebol protestou veementemente contra a arbitragem do jogo da seleção marroquina contra a seleção francesa, comandada por César Arturo Ramos Palazuelos. A FRMF estranha que a sala do VAR não tenha sido alertada. A FRMF não hesitará em defender os direitos da seleção, apelando à equidade na tomada de medidas face à injustiça praticada contra a seleção marroquina no jogo», refere o organismo, em comunicado.

Um dos lances do jogo que motivou fortes protestos por parte dos comandados de Walid Regragui foi um lance entre Sofiane Boufal e Theo Hernández, na área, na primeira parte, para possível penálti.

O Foot Mercato noticia mesmo que a FRMF apresentou a queixa formal à FIFA, citando uma fonte do organismo: «Um protesto que se segue a dois penáltis não apitados para Marrocos na primeira parte», referem.