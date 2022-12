Szymon Marciniak vai arbitrar a final do Mundial 2022 entre Argentina e França.

O juiz polaco, de 41 anos, vai dirigir o terceiro jogo no Qatar, depois de ter estado presente no França-Dinamarca (2-1) e no Argentina-Austrália (2-1).

Marciniak Szymon será assistido por Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Tomasz Kwiatkowski será o VAR.

A final do Mundial 2022 está marcada para domingo pelas 15h00.

Antes, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares entre Marrocos e Croácia (sábado às 15h00), estará o qatari Abdulrahman Al Jassim.