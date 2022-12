Karim Benzema regressou esta quinta-feira aos jogos, ainda que de forma particular, no empate do Real Madrid frente ao Leganés, ele que se havia lesionado antes do início do Mundial 2022.

O avançado foi dispensado da seleção francesa por Didier Deschamps, mas conseguiu recuperar da lesão no quadríceps da coxa esquerda que o afastou do Qatar.

Deschamps, de resto, optou por não chamar qualquer substituto para o atual Bola de Ouro.

A França, refira-se, ainda está em prova no Mundial: disputa a final no domingo, frente à Argentina, a partir das 15h00.

Segundo noticia o jornal As esta manhã, o Real Madrid não se opõe a uma viagem de Benzema para o Qatar para assistir a esse encontro decisivo, e dar assim apoio à seleção gaulesa.