Muitos são aqueles que conhecem John Stones, uma alta figura do futebol inglês que já anda na órbita dos melhores clubes da Premier League há vários.

Mas poucos devem conhecer as origens do defesa do Manchester City.

Natural de Barnsley, foi apelidado de «Beckenbauer de Barnsley» e estreou-se a jogar profissionalmente aos 17 anos, no Championship, ao serviço do... adivinhou: Barnsley.

Mudou-se depois para o Everton, e em 2016 aterrou em Manchester, para se juntar ao já muito rico City, numa transferência avaliada em 57,7 milhões de euros.

Não tem sido propriamente um indiscutível de Pep Guardiola, até pelas lesões, mas Gareth Southgate, o selecionador inglês, não abdica dele.

É fã assumido de Amy Winehouse, a falecida cantora inglesa, e por isso a «Valerie» é a sua música de eleição no karaoke.