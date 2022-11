Marcus Rashford tem 25 anos mas já fez de tudo.

Graças a ele, milhares de crianças carenciadas passaram a receber alimentação gratuita em tempo de pandemia. Mesmo com as escolas fechadas.

A Rainha atribuiu-lhe o título do Império Britânico.

Essa foi apenas uma das lutas do avançado do Manchester United. Uma das lutas que venceu quem desde sempre teve de lutar para vencer.

Neste Mundial, ao terceiro jogo de Inglaterra, ganhou também a luta pela titularidade. E mais do que justificou a aposta.

Depois de ter saído do banco no jogo inaugural, frente ao Irão, para marcar poucos segundos depois, Marcus Rashford foi a grande figura da vitória que confirmou o apuramento inglês para os oitavos de final do Mundial.

Num jogo que foi chato e enrolado, sobretudo na primeira parte, o avançado inglês do Manchester United esteve em todas.

Marcou de livre direto o primeiro golo do jogo, aos 50m. No minuto seguinte, logo após a saída de bola galesa, Rashford pressionou o lateral esquerdo galês, recuperou a bola que Kane cruzou de imediato para Foden encostar para o segundo golo.

E depois, perante uma equipa que precisava de vencer o jogo, mas que nada fez para isso – e do qual a «estrela» Gareth Bale saiu ao intervalo – Rashford bisou e fechou o marcador aos 68m, após uma jogada individual.

Rashford encheu a barriga e com isso alimentou o sonho da seleção dos Três Leões que agora vai defrontar o Senegal nos oitavos de final.

A Marcus Rashford já não faltava fazer muito. Mas no Qatar, com pouco mais de 100 minutos jogados, o inglês coloca-se no topo da lista dos melhores marcadores da prova, com os mesmos três que Mbappé, Valência e Gakpo.