A Coreia do Sul empatou a dois golos contra a Costa Rica, num encontro de preparação para o Mundial 2022.



A seleção orientada pelo português Paulo Bento até marcou primeiro por intermédio de Hwang, jogador do Wolverhampton, mas permitiu a reviravolta dos costa-riquenhos. Bennete fez o empate a quatro minutos do intervalo e chegou ao bis ao minuto 64, consumando a reviravolta da Costa Rica.



A Coreia do Sul, seleção que vai defrontar Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundo, evitou a derrota graças a um golo de Son, a estrela da companhia, numa altura em que o oponente jogava com dez jogadores por expulsão de Alvarado.



A Coreia do Sul está inserida no grupo H com Portugal, Uruguai e Gana enquanto a Costa Rica vai competir no grupo E com Espanha, Alemanha e Japão.



O golaço de Son: