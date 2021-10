O treinador adjunto da seleção da Guiné-Bissau, João Moreira Silva, defendeu que colocaram qualquer coisa na comida dos jogadores guineenses, no jantar da passada terça-feira, o que lhes causou uma intoxicação alimentar.



Através de uma publicação nas redes sociais, o técnico português explicou que os atletas começaram a sentir que algo não estava bem na noite da última terça-feira após o jantar, acrescentando que alguns necessitaram de receber tratamento hospitalar.



«Os 25 jogadores da Guiné Bissau tiveram que receber tratamento hospitalar em Marrocos. Hoje amigos, sinto me verdadeiramente envergonhado do que nos aconteceu aqui em Rabat (Marrocos). Tivemos que receber tratamento hospitalar porque no jantar de ontem colocaram-nos qualquer coisa na comida, o que fez com que todos os jogadores vomitassem (alguns sangue) e tivessem diarreia», começou por escrever.



«Hoje pelas 20h00 temos jogo marcado com a seleção de Marrocos. Não temos nenhuma condição para jogar e se estes jogadores entrarem em campo, será um ato heróico e que merecerá a minha vénia até ao dia que eu me esquecer desta cena lamentável. Os jogadores e a Guiné Bissau merecem respeito e tudo isto acontece porque estamos em primeiro lugar no apuramento para o Mundial e estão em causa 12 milhões de dólares. UMA VERGONHA», lê-se ainda na publicação.



Lembre-se que na comitiva guineense estão vários jogadores que atuam em Portugal como Nanu (FC Porto), Alfa Semedo (Vitória), Marcelo Djaló (Boavista), Fali Candé (Portimonense), entre outros.

A Guiné-Bissau deveria defrontar Marrocos esta quarta-feira à noite em jogo da terceira jornada do Grupo I para o apuramento para o Mundial de Qatar, que se realiza no próximo ano.

O jogo, inicialmente, era para ser realizado na Guiné-Bissau, mas, dadas as más condições do estádio nacional 24 de setembro em Bissau, a Confederação Africana de Futebol (CAF) marcou-o em Marrocos.