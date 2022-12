É a primeira vez desde o Mundial de 1994, nos Estados Unidos, que não há nenhuma seleção a vencer os três jogos da fase de grupos. França, Portugal e Brasil venceram os dois primeiros jogos, mas caíram todos na última jornada, já depois de terem garantido a presença nos oitavos de final.

A França podia ter sido a primeira a conseguir uma qualificação imaculada, mas caiu surpreendentemente diante da Tunísia (0-1) na passada quarta-feira. Portugal também chegou à última ronda só com vitórias e até esteve a vencer a Coreia do Sul, mas permitiu a reviravolta da equipa de Paulo Bento. Ainda esta sexta-feira, o Brasil podia ter somado o terceiro triunfo consecutivo, mas acabou por perder com um golo tardio dos Camarões (0-1).

A derrota de Portugal permitiu a qualificação da Coreia do Sul que, desta forma, junta-se ao Japão e à Austrália entre as equipas que chegaram a esta fase final provenientes da qualificação da zona asiática. É a primeira vez que a Ásia tem três equipa nos oitavos de final, neste caso, incluindo a Austrália que, apesar de pertencer à Oceânia, qualificou-se para a fase final na zona asiática.

🇦🇺 Australia 🇯🇵 Japan and 🇰🇷 Korea Republic are heading to the knockout stage.



This is the first time in men’s #FIFAWorldCup history that three AFC teams are in the last 16.