Paul Pogba não vai poder representar a França no Mundial 2022 depois de se ter voltado a lesionar no decorrer de um treino da Juventus quando se preparava para voltar à competição, segundo confirmou a empresária do jogador, Rafaela Pimenta, através de um comunicado.

«Depois de exames médicos ontem [no domingo] e hoje, é extremamente doloroso de informar que Paul Pogba ainda precisa de reabilitação, após a sua cirurgia [ao joelho, no início de setembro]. Por essa razão, o Paul não poderá juntar-se à equipa da França no Qatar», refere o comunicado da empresária e advogada do jogador.

A informação já tinha sido avançada pelos jornais italianos e reforçada pelo L’Equipe, sustentada no boletim clínico divulgado esta segunda-feira pela Juventus que dá conta que o internacional francês continua com problemas no joelho. «Face aos recentes exames radiológicos realizados e da consulta realizada em Pittsburgh pelo Professor Volker Musahl para avaliação do joelho, Pogba precisa continuar o seu programa de reabilitação», refere o clube italiano.

Segundo adianta o L’Equipe, a dez dias do anúncio da divulgação da lista final dos convocados para o Mundial (9 de novembro), Pogba não estará mesmo entre os eleitos de Didier Deschamps. O jornal italiano Gazzetta dello Sport acrescenta que, além dos problemas no joelho, o médio francês também tem uma lesão na coxa devido à sobrecarga nos treinos.

Recordamos que Pogba ainda não jogou esta temporada, depois de ter sido operado ao joelho no início da época.

Um golpe duro para a França, que já tinha perdido N’Golo Kanté, submetido a uma intervenção cirúrgica, para a defesa do título conquistado, na Rússia, em 2018. No Qatar, os Bleus vão defrontar a Austrália, Dinamarca e Tunísia na fase de grupos.