O futebolista inglês Jack Grealish marcou, esta segunda-feira, o sexto e último golo da goleada de Inglaterra ao Irão e o festejo foi dedicado ao pequeno Finlay, um fã de 11 anos que tinha pedido ao jogador do Manchester City para fazer uma dança quando marcasse o seu próximo golo.

Tudo começou através de uma carta de Finlay para Grealish, com a ambição de conhecer o seu ídolo.

No início do mês, nas instalações do City, Finlay, que sofre de paralisia cerebral, conheceu finalmente Grealish e pediu-lhe para fazer a celebração no próximo golo que marcasse. Este surgiu no primeiro jogo do Mundial 2022 e a promessa foi mesmo cumprida.

Grealish, cuja irmã, Holly, também sofre de paralisia cerebral, marcou, sorriu e levantou os braços da forma que Finlay lhe tinha pedido.