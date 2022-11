Depois da polémica em torno do uso da braçadeira arco-íris no Mundial 2022, que poderia trazer consequências para os capitães das seleções que a usassem, Harry Kane já surgiu no Inglaterra-Irão com a solução alternativa.

O capitão inglês entrou em campo com uma braçadeira alusiva à campanha «Não à discriminação», promovida pelo próprio organismo máximo do futebol mundial, mas que estava apenas prevista a partir dos quartos de final.

A FIFA justifica esta decisão por ser uma iniciativa em consonância com os regulamentos de equipamentos, que estipulam que cada capitão usará uma braçadeira por si homologada.

«A FIFA é uma organização inclusiva, que pretende colocar o futebol ao serviço da sociedade, apoiando as boas e legítimas causas, mas tal deve ser feito em sintonia com as regras da competição, que todos conhecem», justificou o organismo.

A polémica das braçadeiras surgiu quando várias federações europeias se uniram no sentido de apresentar a inscrição ‘One Love’ (um amor), em defesa da igualdade.

Esta segunda-feira, sete federações europeias que pretendiam utilizar no Qatar uma braçadeira inclusiva, contra a discriminação, renunciaram ao seu uso, face à ameaça de procedimentos disciplinares no decorrer da competição.