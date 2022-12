Foi o único futebolista do plantel do selecionador Didier Deschamps que não jogou por França em 2022, mas foi convocado para o Mundial do Qatar e aspira, com a seleção nas meias-finais, a ser de novo campeão do mundo, depois de o ter sido pelos sub-20.

Falamos de Jordan Veretout, atual médio do Marselha, que na época passada foi treinado pelo português José Mourinho, na Roma, em Itália.

O jogador de 29 anos festejou o título mundial sub-20 para França, em 2013, ao lado de nomes como Paul Pogba ou Samuel Umtiti, numa carreira que tem outras duas conquistas internacionais recentes, a Liga das Nações pela seleção e a Liga Conferência pela Roma.

Do passado, quando estava no Nantes, antes ainda de jogar no Saint-Étienne, Aston Villa e Fiorentina, consta uma lesão com origem numa situação caricata, ao saltar uma barreira da linha ferroviária: ficou um mês de fora.

Agora, e com bons indicadores dados na Roma e no Marselha, Veretout afastou todas as barreiras e garantiu um lugar na seleção. Para já, jogou apenas frente à Tunísia, na fase de grupos, mas pode bem ajudar a seleção a tentar revalidar o título mundial de 2018.

Este texto foi baseado no perfil de Jordan Veretout, que pode ler no dossier dedicado à seleção de França, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.