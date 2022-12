O futebolista inglês Kyle Walker sublinhou, esta quarta-feira, que o jogo dos quartos de final do Mundial 2022 não é um «Inglaterra-Mbappé», mas um «Inglaterra-França», garantindo, contudo, que não vai ser estendida a «passadeira vermelha» ao atual melhor marcador da prova.

Em campo, perspetiva-se que Kyle Walker possa protagonizar, sendo titular, um duelo direto com Kylian Mbappé pelo corredor e o lateral-direito do Manchester City assegurou competitividade para tapar espaços ao jogador do Paris Saint-Germain. De resto, Walker e Mbappé já se defrontam pelos atuais respetivos clubes, na Liga dos Campeões.

«Nós respeitamos o facto de ele ser um bom jogador em boa forma, mas eu não vou estender a passadeira vermelha para ele e dizer-lhe para ir embora e marcar», referiu Walker, em conferência de imprensa.

Depois de não ter alinhado nos dois primeiros jogos de Inglaterra, ante Irão e Estados Unidos, Walker foi titular contra País de Gales e jogou 57 minutos, tendo cumprido os 90 nos oitavos de final, ante o Senegal.

O Inglaterra-França joga-se a partir das 19 horas de sábado, no duelo que fecha os quartos de final. O vencedor do encontro defronta, nas meias-finais, o vencedor do Marrocos-Portugal, que se joga também no sábado, mas às 15 horas.