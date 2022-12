Lionel Messi apontou um golo e foi eleito o melhor em campo no duelo entre Argentina e Austrália, dos oitavos de final do Mundial 2022, que os sul-americanos venceram por 2-1. A exibição do craque do PSG não deixou ninguém indiferente, nem mesmo os adversários.

No final da partida, alguns jogadores dos socceroos fizeram fila no túnel que dá acesso aos balneários para tirar fotografias com Messi e registarem o momento que ficará para a vida.

Quem teve melhor sorte foi Cammy Devlin. Messi tinha prometido e trocou mesmo de camisola com o médio do Hearts, tendo o clube escocês partilhado esse momento.