O médio Manuel Locatelli está recuperado da covid-19 e vai juntar-se à seleção italiana, informou a Juventus esta terça-feira.

«Manuel Locatelli realizou a verificação com teste de diagnóstico para covid-19 com resultado negativo. O jogador, portanto curado e não mais sujeito ao regime de isolamento, vai rumar esta noite à concentração da seleção, em Coverciano», comunicou a vecchia signora.

O futebolista bianconero tinha testado positivo após a eliminação da Liga dos Campeões, perante o Villarreal. Assim, está disponível para o eventual jogo da final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar, a 29 de março, caso a Itália vença a Macedónia do Norte, esta quinta-feira.