Bruno Fernandes foi a figura maior da vitória de Portugal frente ao Uruguai, da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022, mas houve outro nome a ser falado: o de Mario Ferri.

Jogador italiano, Ferri invadiu o relvado ao minuto 51, carregando consigo uma bandeira de apoio à comunidade LGBT+, à Ucrânia e às mulheres iranianas. Antes, já tinha feito o mesmo nos Mundiais de 2010 e 2014.

Detido no momento da invasão, o ativista foi libertado pouco depois do jogo, e após uma conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

«Escolhi o melhor cenário para mostrar as mensagens. Quando me prenderam, o Infantino desceu e perguntou-me: ‘Porquê? Porquê? Porquê?’ Ele lembrava-se das outras invasões em Mundiais. Respondi: ‘Porque jogamos ao polícia e ladrão. Eu contra cinco mil pessoas’», começou por contar, ao Globoesporte.

«Assinei uma declaração a prometer que não voltava a fazer isto, mas autorizaram-me a ver mais jogos. Perguntei: ‘Posso ver os jogos?’. Responderam: ‘Sim, és bem-vindo. Podes ficar no Qatar’. Entenderam bem a mensagem», acrescentou.

Falcão, como é conhecido, concluiu depois: «É preciso muita coragem para exibir a bandeira LGBTIQ+ aqui, num mundo árabe perigoso. Vetaram o Neuer, vetaram todos os capitães, mas não a mim. O Falcão pousou.»

Nas redes sociais, de resto, Ferri também deixou uma mensagem a dar conta de que tinha sido libertado pelas autoridades locais e a reforçar a causa LGBTIQ+, ucraniana e iraniana.

«Tanta emoção neste momento. Não há consequências legais, saí em liberdade. Obrigado pelas mensagens de apoio. (…) Se for por uma boa causa, quebrar as regras nunca é crime», escreveu.