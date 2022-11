O duelo entre Portugal-Uruguai, da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022, foi interrompido aos 51 minutos, devido a uma invasão de campo.

Um adepto irrompeu no relvado do Estádio Lusail Iconic com uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo associado à causa LGBTI+, e com duas frases inscritas na camisola: uma a pedir para se «salvar a Ucrânia» e outra a pedir «respeito pelas mulheres iranianas».

VEJA AS FOTOGRAFIAS DO MOMENTO NA GALERIA ACIMA ASSOCIADA.

SIGA AQUI O PORTUGAL-URUGUAI AO MINUTO.