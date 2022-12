Os benfiquistas Enzo Fernández (12.º) e Gonçalo Ramos (18.º) integram o top-20 da lista de jogadores cuja cotação mais valorizou, entre os que disputaram o Mundial 2022.

Segundo o ranking, elaborado pelo site especializado Transfermarkt, o médio argentino que se sagrou campeão do mundo e foi eleito melhor jogador jovem do Mundial foi aquele que mais se valorizou, a par de Mbappé, que encabeça a lista como o mais valioso em termos absolutos: ambos passaram a valer mais 20 milhões de euros depois do torneio.

A estrela do PSG e da seleção francesa vale agora 180 milhões de euros e volta ser considerado como o jogador mais valioso do mundo, segundo Transfermarkt, recuperando o estatuto que havia perdido para Erling Haaland.

No top-20 de jogadores cujo valor de mercado mais cresceu entre os que disputaram o Mundial, há apenas um português: Gonçalo Ramos. Destaque na lista para um duo inglês: Bellingham e Saka, que ocupam o segundo e terceiro lugar entre os mais valiosos pós-Mundial.

Veja a lista na galeria associada.