Lionel Messi foi o jogador mais pesquisado no Google no decorrer do campeonato do Mundo, segundo revela o relatório da Google Trends que coloca Cristiano Ronaldo no segundo lugar, mas a uma longa distância do jogador argentino.

Os dois jogadores que fizeram carreira a competir um com o outro, continuam no topo das pesquisas dos adeptos, mas as procuras por Messi, que ainda está a festejar o Mundial, foram 22 vezes superiores à do internacional português, afastado nos oitavos de final.

As pesquisas relacionadas com Messi bateram recordes ao longo do ano no Google, com maior incidência no mês de dezembro. O interesse pelo jogador do Paris Saint-Germain aumentou nove vezes, comparando o período do Mundial com o áno anterior (+ 770 por cento), enquanto as de Cristiano Ronaldo triplicaram no mesmo período (+ 190 por cento).

Messi explodiu, aliás, em todas as redes sociais e bateu mesmo o recorde de likes no Instagram, com uma publicação que já ultrapassou os 60 milhões de «gostos».

O terceiro jogador mais pesquisado no decorrer do Mundial foi o brasileiro Neymar que se destacou à frente de Mbappé e do compatriota Richarlison.

Os jogadores mais procurados no decorrer do Mundial:

1. Lionel Messi (Argentina)

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

3. Neymar (Brasil)

4. Kylian Mbappé (França)

5. Richarlison (Brasil)

6. Karim Benzema (França)

7. Robert Lewandowski (Polônia)

8. Olivier Jonathan Giroud (França)

9. Luka Modrić (Croácia)

10. Heung-Min Son (Coreia do Sul)