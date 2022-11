Lionel Messi cumpriu o 21.º jogo em Mundiais e ‘coroou-o’ com o oitavo golo, igualando dois registos históricos em Mundias de Diego Armando Maradona.

O autor do primeiro golo frente ao México (2-0) passou a contar com os mesmos 21 jogos que Maradona pela seleção albiceleste. No ranking global, Messi segue atrás dos alemães Lothar Matthäus (25 jogos) e Miroslav Klose (24) e do italiano Paolo Maldini (23),

Quanto aos golos, o jogador de 35 anos juntou-se no 24.º lugar histórico a Maradona, e também, entre outros, ao português Cristiano Ronaldo, que chegou aos oito na quinta-feira (3-2 ao Gana), passando também a ser o único com golos em cinco mundiais.

Nesta lista, Messi não é, porém, o melhor dos argentinos, já que Gabriel Batistuta conta 10, conseguidos em 1994, 1998 e 2002, seguindo no grupo dos oitavos.

Em termos globais, o seis vezes ‘Bola de Ouro’ passou a contar 93 golos e 49 assistências pela Argentina, em 167 encontros.