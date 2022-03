O presidente da Federação de Futebol da Ucrânia, Andriy Pavelko, está confiante na presença da seleção do seu país no Mundial2022 do Qatar, apesar da guerra após a invasão militar da Rússia.

«Estamos confiantes de que esta guerra vai acabar. A cada dia estamos mais perto da vitória. Tenho a certeza de que depois da guerra os nossos jogadores vão dar as melhores emoções aos adeptos: ir ao Campeonato do Mundo», vincou.

A Ucrânia tem pela frente a Escócia nas meias-finais dos ‘play-offs’, num desafio que estava previsto para 24 de março, mas que foi adiado. Caso passe a Escócia, os ucranianos vão defrontar o vencedor do duelo entre o País de Gales e a Áustria.

«Faremos o possível para preparar a nossa equipa e jogar ao máximo nível. A UEFA e a FIFA estão a ajudar-nos nisso», destacou o dirigente.

As últimas convocatórias da seleção da Ucrânia integraram vários jogadores que atuavam no campeonato do seu país, entretanto suspenso devido à guerra.

«A nossa ideia é vencer a guerra o mais rápido possível e terminar o campeonato. Nem todos os estádios estarão aptos, mas encontraremos uma oportunidade de terminar o torneio. A situação pode evoluir em diferentes cenários, por isso vamos estudar as circunstâncias», completou Pavelko.