Andriy Yarmolenko desfez-se em lágrimas depois de marcar diante do Aston Villa e admitiu que a partida deste domingo foi «muito emocionante» devido ao conflito armado na Ucrânia.

«É tão difícil para mim neste momento pensar em futebol porque todos os dias o exército russo mata ucranianos», disse no final do jogo, citado pelo The Guardian.

O internacional ucraniano não jogava há quase um mês, depois de ter sido autorizado a ficar de fora da equipa por não estar emocionalmente bem para ir a jogo. Quando apontou o golo diante dos villans, foi rordeado pelos companheiros.

«Só quero agradecer aos meus companheiros de equipa, que me apoiam a toda a hora, todos os dias. Aos adeptos do West Ham, eles também me apoiam e ao povo ucraniano, e também a todos os britânicos, porque sentimos que vocês nos apoiam. Obrigado. Senti o apoio dos adeptos e tentei dar tudo em campo porque sei o quão o jogo foi importante para nós. Não estou pronto a 100 por cento porque nas últimas duas semanas treinei talvez três ou quatro vezes», confessou, antes de explicar o mau momento pelo qual tem passado.

«Desde 26 de fevereiro, tive que descansar por quatro dias porque era impossível treinar. Pensava na minha família e no meu povo.»

O West Ham derrotou o Aston Villa, por 2-1, e continua no sexto lugar.