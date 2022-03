Depois de ter tirado uns dias por estar «peturbado» devido à guerra na Ucrânia, Andriy Yarmolenko voltou a jogar e marcou na vitória do West Ham frente ao Aston Villa (2-1).



O internacional ucraniano dominou na área e atirou para o fundo da baliza dos «villans», abrindo o marcador aos 70 minutos. O extremo não conteve a emoção e após ter erguido as mãos para o céu, foi agarrado pelos seus companheiros e não conteve as lágrimas.



Volvidos 12 minutos, a equipa de Moyes confirmou o triunfo com um golo de Pablo Fornals. Ramsey ainda reduziu para o emblema de Birmingham, mas não evitou o desaire.



Também em Londres, o Chelsea suou para derrotar o Newcastle (1-0). Não faltou apoio ao conjunto de Thomas Tuchel nem a Roman Abramovich, proprietário do clube que foi sancionado pelo governo britânico. Os adeptos dos blues exibiram, inclusive, uma bandeira russa com o rosto do oligarca próximo de Vladimir Putin.



No que respeita ao jogo, os campeões da Europa e do Mundo fizeram uma exibição bastante cinzenta e apenas conseguiram quebrar a resistência dos «magpies», invictos na Premier League em 2022, com um golo a um minuto dos 90. Jorginho fez um passe sensacional para as costas da defesa adversário e Havertz dominou com classe antes de bater Martin Dúbravka.



Joe Gelhardt deu três preciosos pontos ao Leeds United na receção ao Norwich. O jovem avançado fez o 2-1 aos 90+5 depois dos tentos de Rodrigo e McLean. Por sua vez, o Watford regressou aos triunfos na visita ao terreno do Southampton (2-1).



O golo e as lágrimas de Yarmolenko: