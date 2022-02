O West Ham deu vários dias de descanso ao futebolista ucraniano Andriy Yarmolenko, na sequência da invasão russa ao território da Ucrânia, esta semana.

O treinador da equipa inglesa, David Moyes, reconheceu a perturbação e a preocupação do avançado com a guerra no seu país, que já afetou também a cidade onde Yarmolenko cresceu: Chernihiv já foi mesmo alvo de mísseis russos, no edifício dos serviços de segurança.

«Não está numa posição muito boa neste momento. Demos-lhe uns dias e é totalmente compreensível. O clube perguntou-me se eu podia falar com ele e eu perguntei-lhe se havia algo que pudéssemos fazer por ele e, se sim, vamos ajudá-lo. Ele perguntou se podia tirar uns dias e concedemos. É uma altura difícil para ele e para a família e respeitamos isso», afirmou o treinador David Moyes, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Eu falei com ele na quinta-feira no centro de treinos e ele estava perturbado, como podem imaginar. Esperamos que tudo corra bem e que os seus familiares se mantenham em segurança», disse, ainda, o técnico dos londrinos.

Yarmolenko, de 32 anos, está no West Ham desde 2018, depois de um percurso de sénior praticamente todo feito no Dínamo de Kiev, ainda com uma passagem pelo Borussia Dortmund na época 2017/2018.

O West Ham recebe o Wolverhampton no domingo, a partir das 14 horas, em jogo da 27.ª jornada da Premier League inglesa.