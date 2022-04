Em dia de sorteio da fase final, a FIFA lançou a primeira música da banda sonora do Campeonato do Mundo de 2022, que vai ser disputado no Qatar.

«Hayya Hayya (Better Together)» é o título deste single, que nasce da cooperação entre o norte-americano Trinidad Cardona, o nigeriano Davido e a qatari Aisha.

Oiça o primeiro single do Mundial 2022: