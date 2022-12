Pela primeira vez desde a lesão sofrida no tornozelo direito, logo na primeira jornada do Mundial 2022, Neymar já treinou com bola, este sábado, na sessão de trabalho da seleção brasileira no Qatar.

O treino da canarinha foi à porta fechada, mas a Federação Brasileira (CBF) disponibilizou algumas imagens, onde se pode ver o craque do PSG sorridente e a fazer o aquecimento com os restantes companheiros. Depois disso, trabalhou à parte dos colegas, mas realizou exercícios de finalização.

A presença de Neymar nos oitavos de final, frente à Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, é ainda uma incerteza.

Já Danilo, que também estava a contas com um problema no tornozelo, foi visto no treino da seleção brasileira e, de acordo com o Globoesporte, manteve-se com o restante grupo durante toda a sessão, ao contrário do camisola 10.

Note-se que Tite tem algumas baixas no plantel, já que os laterais-esquerdos Alex Sandro e Alex Telles estão lesionados, assim como o avançado Gabriel Jesus. Estes dois últimos nomes, refira-se, vão mesmo falhar o resto do Mundial.

As imagens do treino de Neymar: