Paulo Bento anunciou a saída da seleção da Coreia do Sul. O treinador português revelou a decisão após a derrota por 4-1 com o Brasil, no Mundial 2022.

«A nossa participação terminou aqui e, agora, é pensar no futuro, que não passará pela seleção da Coreia. Vou descansar e depois logo verei o que farei. Acabei de o comunicar aos jogadores, ao presidente, é uma decisão que tinha tomado desde setembro. Hoje acabei apenas por confirmá-la e agradecer tudo o que fizeram e tudo o que deram», disse.

«Não poderia estar mais orgulhoso. Se não foi o melhor grupo com que trabalhei, foi um dos melhores certamente», afirmou o técnico português.

Concretamente sobre o encontro diante do Brasil, o técnico português confessou-se «triste pelo resultado, mas muito orgulhoso do que estes rapazes fizeram nestes quatro anos».