Joga-se hoje a primeira meia-final deste Mundial, entre Croácia e Argentina, e está na hora de fazermos a devida vénia aos «velhos clássicos» Modric e Messi. Sofia Oliveira também envia um áudio surpreendente para Fernando Santos: às tantas o problema não és tu, sou eu.

«10 minutos à Catar», com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

Para ouvir o podcast através da Apple, pode carregar AQUI.

Para seguir o podcast no Spotify, pode carregar AQUI, e no Google Podcasts, AQUI.